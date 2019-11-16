Нью-Дели, , 12:44 — REGNUM Возгорание двигателя произошло у самолёта МиГ-29К во время тренировочного полёта в индийском штате Гоа. Об этом 16 ноября сообщил в Twitter представитель ВМС Индии.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме.

После возгорания двигателя обоим пилотам удалось катапультироваться.

По предварительным данным, истребитель мог потерпеть крушение после столкновения с птицей. Так как тренировочный полёт происходил на открытой и безопасной территории, во время крушения самолёта на земле никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух самолётов в московском аэропорту «Шереметьево».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Шереметьево» самолёт из Минска задел другой лайнер