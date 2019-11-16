Москва, , 12:07 — REGNUM Директор Института актуальной экономики, политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев скоропостижно скончался на 42-м году жизни. Эту информацию подтвердила на своей странице в социальной сети Facebook его помощница Алина Жестовская, а также его пресс-секретарь Александр Макаренко.

Они сообщили, что Исаев возвращался в Москву из рабочей поездки в Тамбов на поезде. В вагоне поезда ему стало плохо. Карета скорой помощи была вызвана на ближайшую к поезду станцию «Узуново». Но медики лишь констатировали смерть Исаева.

«Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — написала Жесткова на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Исаев был кандидатом юридических наук, директором Института проблем актуальной экономики. Он также работал в министерстве регионального развития, где курировал вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, Исаев работал в Государственном комитет по делам молодежи. В 2017 году Исаев возглавил общественно-политическое движение «Новая Россия».

Стоит отметить, что в последние годы Исаев довольно часто принимал участие в различных общественно-политических ток-шоу. Там он зачастую придерживался антироссийской позиции и нередко провоцировал острые дискуссии.

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