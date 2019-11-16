Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Водитель фургона был задержан сотрудниками полиции после погони со стрельбой в Ленинградской области. Об этом 16 ноября сообщает ГУ МВД Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции остановили автомобиль Ford Transit для проверки документов на территории посёлка Тайцы. Но водитель фургона вдруг ускорился и попытался скрыться. Полицейским пришлось начать преследование нарушителя на служебном автомобиле. Так как водитель не собирался останавливаться, то сотрудник на безлюдном участке трассы, сделав предупредительный выстрел в воздух, произвёл три выстрела из табельного оружия по колёсам автомобиля.

Лишь после того, как у автомобиля были пробиты колёса, водитель остановился. Нарушитель оказался 39-летним мужчиной, гражданином иностранного государства. При этом водитель находился в России без регистрации и ему был запрещён въезд на территорию РФ до 2010 года.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель задержан и привлечён к административной ответственности за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и за нарушение ПДД, В настоящее время иностранец находится под административным арестом, после которого он будет выдворен за пределы страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте числа ДТП с участием водителей-иностранцев в России.

Читайте ранее в этом сюжете: В России зафиксирован рост числа ДТП с участием водителей-иностранцев