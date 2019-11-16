Донецк, , 12:34 — REGNUM За сутки с 3:00 15 ноября — до 3:00 16 ноября боевики ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинскими боевиками, в частности, были применены минометы 120 мм, минометы 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. Всего боевиками ВСУ было выпущено порядка 92 боеприпаса.

В зоне обстрелов оказались следующие районы и населенные пункты республики: Доломитное, Александровка, Ясное, Петровское, Новая Марьевка, Октябрь, Ленинское, Саханка.

В ведомстве также сообщили об отсутствии на данный момент информации о жертвах среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, в предыдущие сутки по территории ДНР ВСУ выпустили порядка 83 единиц боеприпасов. Отметим также, что в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки.