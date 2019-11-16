Белград, , 11:14 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба администрации президента.

По данным Генерального секретариата президента Сербии, глава государства был госпитализирован поздно вечером 15 ноября из-за кардиоваскулярных проблем.

В настоящее время Вучич находится на лечении в Военно-медицинской академии. Другой информации о состоянии главы Сербии не приводится.

Президенту Сербии Александру Вучичу в текущем году исполнилось 49 лет. Пост главы государства Вучич занимает с июня 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия примет участие в переговорах по Косово только если будет в этом заинтересована и получит соответствующий запрос от Сербии.

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