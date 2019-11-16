Москва, , 10:58 — REGNUM По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Официального подтверждения этой информации нет, но, по данным телеканала, Исаев скончался в вагоне поезда, который следовал из Тамбов в Москву.

Уточняется, что Исаев почувствовал себя плохо и ему вызвали карету скорой помощи на ближайшую станцию, однако он умер ещё до прибытия медиков. Тело Исаева было доставлено на Павелецкий вокзал.

Напомним, что Исаев широко известен своими выступлениями на российском телевидении в различных общественно-политических ток-шоу. Как правило, он занимал деструктивную антироссийскую позицию.

Известно, что Исаев был директором Института актуальной экономики, политологом, лидером общественно-политического движения «Новая Россия». Ранее он работал в правительстве Ивановской области, а также в государственном комитете по делам молодежи и министерстве регионального развития.