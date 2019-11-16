Владивосток, , 11:08 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае в связи с приближением активного южного циклона. Об этом 16 ноября сообщает Примгидромет.

По данным синоптиков, активный южный циклон сместился на Приморский край, в связи с этим в регионе 18 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег. В отдельных районах Приморья количество осадков составит 50 мм за 12 часов при дожде со снегом и 20 мм при снеге.

Кроме того, в регионе ожидается гололёд, в континентальной части края ветер усилится до 15−22 м/с, а во Владивостоке будет наблюдаться шквалистый ветер с отдельными порывами до 27−32 м/с. В отдельных районах края возможна метель и налипание мокрого снега.

Интенсивность осадков снизится ночью 19 ноября, местами будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки в виде снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении мощного циклона к Приморскому краю.

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