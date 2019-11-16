Донецк, , 10:36 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинскими войсками 11 раз на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зону обстрела со стороны войск Киева попали населённые пункты Доломитное, Александровка, Ясное, Петровское, Новая Марьевка, Октябрь, Ленинское, Саханка. Общее количество выпущенных по территории ДНР военнослужащими Украины боеприпасов составило 92 единицы.

При обстрелах боевики Украины применяли следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет, разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях обстрела территории ДНР украинскими военнослужащими.

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