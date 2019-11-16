Казань, , 10:14 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла около 07:20 мск на 68 км автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada.

В результате ДТП четыре человека погибли на месте, трое получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием четырёх автомобилей в Сочи. В результате ДТП были госпитализированы двое детей.

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