Нижний Тагил, Свердловская область, 16 ноября 2019, 09:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Открытое горение ликвидировали в 10:40 по местному времени. На тушение огня ушло два часа.
Сейчас идёт проливка и разборка места пожара. Также выясняются причины ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром и достиг по площади 400 кв. метров. На складе готовой продукции сгорели упаковки яиц.
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