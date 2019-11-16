Симферополь, , 09:48 — REGNUM Лесной пожар в урочище Курлюк-Баш на территории Симферопольского района в крымских горах продолжают тушить спасатели и работники лесничества. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составляет 52 га, на месте работают около 500 человек и 78 единиц техники. В патрулировании пожара задействован вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

Тушение пожара осложняется сложными труднопроходимыми участками, наличием сухой лесной подстилки, распространению пламени способствует сильный ветер порывами до 22 м/с. Пожар был локализован накануне, в настоящее время продолжается борьбы с отдельными очагами пламени, окапывание участков, окарауливание.

К тушению пожара была привлечена техника главного управления МЧС по региону, МЧС Крыма, Росгвардии, Черноморского флота и лесничеств. В районе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тушении лесного пожара в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве под Симферополем.

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