Белокуриха, Алтайский край, , 09:45 — REGNUM Возгорание произошло в рейсовом автобусе с 20 пассажирами в Алтайском крае. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Бийское» в 04:00 (00:00 мск). ЧП произошло на автотрассе Бийск — Целинное рядом с посёлком Первомайское.

Загорелся автобус с 20 пассажирами, совершавший рейс из Белокурихи в Междуреченск. Водитель успел высадить пассажиров до прибытия на место происшествия сотрудников экстренных служб.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были размещены сотрудниками полиции на заправочной станции, куда был направлен резервный автобус из Белокурихи. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на Алтае. В результате ДТП никто не пострадал.

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