Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле на птицефабрике по Салдинскому шоссе сгорели упаковки яиц. Именно они складировались на складе готовой продукции, где и отмечается возгорание, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

«По уточненной информации в цехе складировались яйца в горючей упаковке», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром 16 ноября. Его удалось локализовать на площади в 400 кв. метров. Горит склад готовой продукции. Тушение огня продолжается.

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