Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле локализован пожар на местной птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Угроза дальнейшего праспространения огня отпала в 09:59 по местному времени, спустя больше чем час после начала возгорания. Пламя локализовано на площади 400 кв. метров. 20 сотрудников организации эвакуировались самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, на птицефабрике горит склад с готовой продукцией. Сообщение о пожаре поступило пожарным в 8:45.

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