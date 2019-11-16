Токио, , 07:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано недалеко от японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 176 километрах к юго-востоку от города Кацуура. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. В настоящее время не поступало информации о пострадавших или разрушениях, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября у берегов острова Бали в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к юго-западу от округа Булеленг. Сведений о пострадавших не поступало.

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