Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:40 — REGNUM Группа вооруженных боевиков напала на колонну из автобусов с избирателями на Шри-Ланке, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что неизвестные открыли огонь по автобусам, перевозивших избирателей-мусульман на президентские выборы на северо-западе Шри-Ланки. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в центральной части Шри-Ланки с обрыва сорвался автобус с детьми. В результате происшествия пострадали 28 детей в возрасте от шести до 15 лет, еще травмы получили четверо взрослых. Всех пострадавших госпитализировали.