Нью-Джерси, США, , 07:08 — REGNUM Два человека пострадали в результате стрельбы на футбольном матче между двумя школе в американском Плезантвилле (штат Нью-Джерси), передает телеканал NBC со ссылкой на заявление местной полиции.

Сообщается, что стрельба началась во время футбольного матча между двумя школьными командами. В момент стрельбы игроки покинули поле, а зрители матча начали искать укрытие. В результате произошедшего пострадали два человека, пока неизвестно об их состоянии. Также не поступала информация о задержании преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября один из учеников школы «Сагас» в штате Калифорния открыл огонь по людям. В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое от полученных ранений скончались. Сам преступник также скончался от полученных огнестрельных ранений.

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