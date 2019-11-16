Мехико, , 06:23 — REGNUM Полицейские и сотрудники прокуратуры штата Морелос в Мексике освободили бывшего ректора Автономного университета штата Морелос и его жену, захваченных наркокартелем «Новое поколение Халиско». Об этом сообщила пресс-служба правительства штата на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что силовикам удалось освободить экс-ректора и его супругу без причинения вреда похищенным. В ходе операции правоохранители задержали троих преступников. Ранее сообщалось, что экс-ректор университета Алехандро Вера и его жена Мария Авила были похищены неизвестными 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в мексиканском штате Мехико было задержано более 40 подозреваемых в различных тяжких преступления. Арестованных подозревают в совершении умышленных убийств и похищений людей с целью вымогательства.

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