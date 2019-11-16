Лондон, , 05:40 — REGNUM Возгорание произошло в студенческом общежитии в британском Болтоне (графство Большой Манчестер), сообщает газета The Telegraph.

Сообщается, что в ликвидации пожара принимают участие 25 единиц спецтехники. Всех людей, находившихся в охваченном огнем здании, эвакуировали. Также местные власти попросили жителей ближайших районов закрыть окна и двери, а также не приближаться к месту пожара. Данных о пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября произошел пожар в общежитии в Новой Москве. Спасатели эвакуировали из здания около 100 человек. Общая площадь возгорания составляла 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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