Додома, , 08:46 — REGNUM Полиция и органы безопасности Танзании продолжают расследование в отношении лиц, совершивших нападение, в результате которого погибли шесть человек, с целью их ареста и передачи правоохранительным органам.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, шесть танзанийцев погибли, еще семеро ранены в ходе нападения, совершенного неизвестными в одной из местных деревень, имеющей общие границы с провинцией в Мозамбике, известной тем, что в ней активно ведут деятельность джихадистские группировки.

Начальник уголовного розыска Танзании Роберт Боаз заявил, что преступники бежали в Мозамбик. По его словам, сотрудники органов продолжают их поиски.

В течение вот уже почти двух лет боевики совершают нападения в районе Кабо-Дельгадо, Мозамбик, граничащий с Танзанией. Жертвами их нападений стали около 300 мирных жителей, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в Мозамбике.