Бени, Конго, , 10:31 — REGNUM Повстанцы в Демократической Республике Конго (ДРК) убили шесть членов одной семьи.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, представители полиции ДРК сообщили, что инцидент произошел в 15 ноября в восточной части страны через более чем две недели после того, как вооруженные силы объявили о прекращении огня.

По словам представителей власти, мужчина и пятеро его детей были убиты, еще трое ранены в результате нападения, совершенного в провинции Бени.

Глава региона Донат Кибвана обвинил в убийстве исламистскую повстанческую группировку и угандийскую группировку «Союзные демократические силы» (ADF), долгое время действующих в данных районах вплоть до провинции Северное Киву.

За последние пять лет группировка была обвинена в совершении убийств сотен мирных жителей.