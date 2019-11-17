Найроби, , 10:40 — REGNUM На фоне не прекращающихся террористических актов в Кении, Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад об одном из нападений группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападение произошло в январе этого года в кенийском отеле «Дусит», в результате которого погибли более 26 человек.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в опубликованном докладе говорится о том, как террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли проникнуть на территорию страны и каким образом происходит вербовка новых членов группировки.

В экспертном докладе ООН, среди прочего, отмечается, что мечеть Мусы в городе Момбасе использовалась в качестве места для обучения новых членов террористической группы.

Кроме того, в докладе указаны три кенийца, а также два сомалийца, являвшихся главными спонсорами группировки. Как утверждается, они разместили боевиков, совершивших теракт, в лагере Дадааб, находящемся в северо-восточном округе Гарисса.

«Кениец, проживающий в округе Мандера, являлся важным финансовым элементом для «Аш-Шабаба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали и главным организатором нападения, совершенного в Кении», — подчеркивается в докладе.

Согласно докладу, группировка завербовала «ополченцев» из кенийских граждан. Члены группировки имеют под своим контролем сеть кенийских мечетей. В докладе также указывается, что Али Салим Гичунге, родившийся в 1995 году, является главным организатором теракта, произошедшего в январе. Организация выяснила, что Гичунге со своей женой Вайолет Ванджиру арендовали дом недалеко от Найроби за девять месяцев до совершения нападения.