Вроцлав, Польша, , 10:36 — REGNUM Прокуратура обвиняет родителей 4-летнего ребенка в участии в Марше националистов во Вроцлаве в Польше 11 ноября вместе с ним. Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

По оценке органа, «мужчина с 4-летним ребенком на плечах, который уже после отмены марша националистов попытался прорваться через кордон полиции, подверг тем самым его жизнь опасности». Прокуратура также обвинила родителей в активном участии в марше.

Напомним, что Марш националистов во Вроцлаве был отменен, так как участники марша призывали к ненависти с помощью транспарантов с надписями националистического и антисемитского содержания и использовали пиротехнические средства.