Финикс , США, , 00:05 — REGNUM Гражданин России был ранен сотрудником американской погранслужбы на границе с Мексикой. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба погранично-таможенной службы США.

Инцидент произошёл 14 ноября на границе США с Мексикой к востоку от города Люквилля в американском штате Аризона. По данным погранслужбы, вечером мужчина сделал попытку пересечения границы между США и Мексикой. Информации, в какое именно из двух государств пытался попасть мужчина, не уточняется.

Сотрудник американской погранслужбы попытался задержать нарушителя, но тот оказал яростное сопротивление и пограничник был вынужден применить огнестрельное оружие.

Мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован на вертолёте в больницу города Феникс. Выяснилось, что нарушитель является гражданином России. Как заявили власти США, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Вопрос о том, какие обвинения будут предъявлены гражданину России, в настоящее время решает прокуратура штата Аризона.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оставлении под стражей, согласно решению суда в американском штате Вирджиния, гражданина России Алексея Буркова, экстрадированного из Израиля.

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