Кейптаун, , 23:56 — REGNUM Англиканский архиепископ Кейптауна Ален Макгоба пострадал от рук нелегальных мигрантов в ЮАР. Об этом 15 ноября сообщает новостная служба News24.

Инцидент произошел в Центральной методистской церкви города Кейптауна, где ещё 30 октября поселились около 200 нелегальных мигрантов из других стран Африки после того, как власти ликвидировали импровизированный лагерь беженцев у здания регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Кейптауне. В лагере проживали около 300 человек, и основная часть их перебралась в церковь.

Архиепископ Кейптаунский вместе с другими священнослужителями отправился в церковь на встречу с лидерами беженцев, чтобы обсудить их проблемы и решить вопрос о дальнейшем пребывании людей в здании церкви.

По данным издания, лидеры нелегальных беженцев напали на служителей церкви, избили их и захватили в заложники архиепископа. Спустя некоторое время мигранты отпустили священнослужителя, и ему была оказана медицинская помощь. Уточняется, что после данного инцидента мигранты будут выселены из здания церкви.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного с ножом на священника во Вроцлаве в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше снова напали на священника