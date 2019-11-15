Париж, , 23:54 — REGNUM 29-летний рэпер Masta Ex был приговорён исправительным судом города Понтуаз в департаменте Валь-д`Уаз к шести месяцам тюрьмы условно за пропаганду терроризма. Об этом 15 ноября сообщает газета Le Parisien.

В своей песне «Террорист», которая была выложена на интернет-портале YouTube, музыкант заявляет, что он — «джихадист, ведущий войну». Также в клипе он грозит взрывами бомб обществу Запада. Видеоклип просмотрели около 30 тыс. человек с июля текущего года.

Кроме того, полицию заинтересовали заявления рэпера о создании организации Killuminateam, которую сам музыкант называет ещё и «Солдаты, идущие по пути Аллаха». Целью организации была названа борьба с западной цивилизацией, которую рэпер называет «главным дьяволом всех времён».

Деятельность рэпера была расценена следствием как пропаганда насилия, ненависти и дискриминации. Masta Ex был задержан у себя в квартире в городе Саннуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании во Франции двух мужчин, угрожавших совершить покушение на президента Франции Макрона.

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