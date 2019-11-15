Вена, , 23:04 — REGNUM Сотрудник полиции пострадал от укусов агрессивного гражданина в Австрии. Об этом 15 ноября сообщает издание Vienna Online.

Инцидент произошёл 14 ноября около 22:30 по местному времени на одной из улиц в городе Вене. Сотрудников полиции вызвали к людям, громко ссорящимся на улице.

По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили двух молодых людей, мужчину и женщину, громко спорящих между собой. При попытке разнять и успокоить конфликтующих, 20-летний мужчина внезапно набросился на полицейского и укусил его в бедро.

Все участники спора были задержаны. Пострадавшему сотруднику полиции медицинская помощь не потребовалась, после осмотра он вернулся к исполнению служебных обязанностей.

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