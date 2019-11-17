Гвадалахара, Мексика, , 12:43 — REGNUM В столице мексиканского штата Халиско, Гвадалахаре, обрушилось многоэтажное здание, в результате чего погиб один и получили тяжёлые травмы 14 человек. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Несчастный случай произошёл во время работ по сносу третьего этажа. Обломки упали на здание, в котором находится адвокатская контора», — объяснил руководитель гражданской обороны Гвадалахары Фелипе Лопес.

Также, двое рабочих оказались под завалами. Чиновник сообщил, что они были спасены и под завалами больше никого нет.