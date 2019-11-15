Севилья, Испания, , 22:44 — REGNUM Мужчина, ехавший по улице сразу на шести электросамокатах, был задержан полицией в Испании. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

Жители города Севилья стали делиться в социальных сетях фотографией неизвестного экстремала, ехавшего сразу на шести электросамокатах. Полиция, заинтересовавшись происходящим, выехала на место происшествия.

На улице был обнаружен мужчина, сцепивший шесть самокатов и ехавший на них, создавая угрозу другим участникам движения. Недалеко от места задержания нарушителя находился микроавтобус, в котором находились ещё 72 электросамоката, перевозившиеся без необходимого крепежа.

Выяснилось, что мужчина является сотрудником компании, специализирующейся на ремонте электросамокатов. Нарушителю был выписан крупный штраф.

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