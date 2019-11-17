Богота, , 12:43 — REGNUM Колумбийские власти заявили, что они выдворили 10 граждан иностранных государств, «собиравшихся нанести удар по безопасности граждан и общественному порядку» в день национальной забастовки — 21 ноября. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Мы уважаем право на протест всегда, когда протест выражается в мирной форме, как закреплено в нашей Конституции. Мы не позволим ни одному иностранному гражданину нарушить наше спокойствие, нашу безопасность», — заявил Генеральный директор по вопросам миграции Кристиан Сармьенто.

Высланные иностранцы — граждане Венесуэлы, Эквадора и Чили. Власти Колумбии заверили, что эти люди уже участвовали в акциях протеста в Чили и Боливии.