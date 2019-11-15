Балаклея, Украина, , 22:18 — REGNUM Дальнейшие взрывы на складе боеприпасов в украинском городе Балаклея исключены. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Проблема локализирована, и лица, которые сейчас занимаются ликвидацией, заверяют, что дальнейшего продолжения не будет», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Вместе с тем Кучер отметил, что ситуация на арсенале в настоящее время такова, что пока «невозможно проводить осмотр места происшествия».

Как передавало ИА REGNUM, днём 15 ноября на складов боеприпасов в Балаклея в Харьковской области произошло около 20 одиночных взрывов. В результате ЧП погибли двое военнослужащих-сапёров, ещё пятеро получили ранения. По данным Генштаба ВСУ, взрывы производилисьв рамках планового уничтожения боеприпасов.

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