Рязань, , 20:28 — REGNUM Подозреваемый в создании организованной экстремистской группы арестован по решению Советского районного суда Рязани до 22 декабря 2019 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию суда.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По версии следствия, подозреваемый, разделяющий идеологию фашизма, предложил троим знакомым и еще нескольким неустановленным лицам объединиться в группу «для подготовки и совершения на территории г. Рязани преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» — в частности, насильственных действий в отношении антифашистов.

Следствие считает, что подозреваемый руководил группировкой, вовлекал в ее состав новых участников, определял будущих жертв своих пособников. Действия планировалось снимать на видео для дальнейшего размещения в Сети. Также, по версии следствия, подозреваемый вместе с соучастниками «совершили на территории г. Рязани серию насильственных преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении лиц, принадлежащих к социальной группе, разделяющей идеологию антифашизма».

Суд поддержал ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 11 суток — до 22 декабря 2019 года включительно.