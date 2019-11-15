Каир, , 20:27 — REGNUM Как минимум два человека погибли, ещё 21 человек пострадали при опрокидывании автобуса в египетской провинции эль-Гарбия. Об этом 15 ноября сообщает новостной портал «Аль-Масри аль-Йоум».

Авария произошла на автотрассе Танта — эль-Махалля в аграрном районе провинции эль-Гарбия к северу от города Каира. По предварительным данным, автобус перевернулся после поломки колеса, свалившись прямо на поля, примыкающие к автотрассе.

По последним данным, в результате ДТП погибли два человека, ещё 21 получили травмы. Два человека получили лёгкие ранения и были отпущены после оказания помощи, остальные пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

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