Париж, , 20:16 — REGNUM Пожар на предприятии по производству электробатарей произошёл на юго-востоке Франции. Об этом 15 ноября сообщает радиостанция France Bleu.

Возгорание произошло в департаменте Изер в здании предприятия, находящегося на территории промышленной зоны в коммуне Бернен. В ликвидации пожара приняли участие более 50 пожарных и спасателей.

Из загоревшегося здания были эвакуированы около 300 сотрудников предприятия. При пожаре пострадал один человек, у него были зафиксированы ожоги лица и рук. Пострадавшего госпитализировали, его состояние не вызывает опасений у медиков.

В районе пожара были взяты пробы воздуха на содержание вредных веществ. Как уточнили в мэрии Бернена, первые результаты анализов проб показали отсутствие превышения предельно допустимой концентрации токсичных веществ в атмосфере после пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на лесоторговой базе в городе Михайловске в Ставропольском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар на лесоторговой базе потушили на Ставрополье