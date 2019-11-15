Чебаркуль, Челябинская область, , 20:00 — REGNUM В Челябинской области тяжело травмирован солдат-срочник, который проходил службу в одной из танковых дивизий. Об этом говорится в паблике «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

По данным ресурса, у молодого человека травма левого глаза. Сейчас танкист проходит лечение в одном из госпиталей Екатеринбурга.

В приложенном к записи списке военнослужащих части, находящихся в этом госпитале на лечении, говорится, что солдат был призван весной 2019 года. В учреждение он поступил 30 октября. Официальных комментариев пока нет.