Киев, , 19:33 — REGNUM Генеральный штаб Вооружённых сил Украины организовал расследование по факту взрывов на арсенале в Харьковской области, в результате которого погибли сапёры. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Генеральный штаб ВСУ проводит оперативное служебное расследование трагедии. Буду информировать вас о его результатах», — написал он на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, днём 15 ноябряв районе складов с боеприпасами в городе Балаклея в Харрьковской области произошло около 20 одиночных взрывов. В результате ЧП погибли двое военнослужащих-сапёров, ещё четверо получили ранения, в том числе трое находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что взрывы производились в рамках планового уничтожения боеприпасов.

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