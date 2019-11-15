Петрозаводск, , 19:34 — REGNUM Проверку сообщений о гибели птиц от жёлтого тумана, окрасившего снег в коричневый и жёлтый цвета, начала прокуратура в Карелии. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщения о плотном жёлтом тумане вместе с фотографиями пожелтевшего снега и мёртвых птиц опубликовали в социальных сетях жители карельского города Сегежа. При этом в комментариях к публикациям жители утверждали, что птицы погибали прямо в полёте, а жёлтое вещество покрыло всё вокруг: снег, стены, автомобили. При этом вещество не отстирывается от одежды.

Экологи предполагают, что выброс вредных веществ произошёл на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате. В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что для нормализации ситуации в Сегеже приняты экстренные меры.

Региональная прокуратура обеспечила необходимое взаимодействие с Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, Карельским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ГУ МЧС по региону.

В настоящее время на Сегежском ЦБК активизировалась проверка воздействия комбината на окружающую среду. Специалисты взяли на анализ пробы атмосферного воздуха, воды, почвы и снега в городе. Также будет проведено ветеринарное исследование погибших птиц.

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