Казань, , 18:59 — REGNUM Аварийный разлив нефти обнаружили экологи на месте прорыва нефтепровода в Татарии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов региона.

ЧП произошло в Альметьевском районе возле населенного пункта Нижняя Мактама. Источник загрязнения бил из-под земли и был обнаружен в ходе очередного рейда инспекторами Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов региона. Было установлено, что нефтепродукты попали в расположенный рядом ручей Безымянный.

На месте происшествия было проведено обследование территории, специалисты взяли пробы воды и почвы. Для ликвидации прорыва были вызваны сотрудники компании, которой принадлежит нефтепровод.

Все результаты обследований будут переданы для проведения дальнейшего расследования в природоохранную межрайонную прокуратуру Татарии. Информация о произошедшем передана в региональное управление МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе нефти в связи с прорывом нефтепровода в Лениногорском районе в Татарии.

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