Москва, , 18:54 — REGNUM На северо-востоке Москвы в гостинице «Космос» произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Причиной ЧП стало тление утеплителя на одном из балконов здания. В результате возгорания их гостиницы было эвакуировано 105 человек.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь удалось оперативно потушить при помощи огнетушителя. Пострадавших нет. На данный момент выясняются обстоятельства ЧП.

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