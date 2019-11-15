Москва, , 18:41 — REGNUM Бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, который был приговорен по коррупционной статье к 12,5 годам лишения свободы, этапируют в колонию на территории Мордовии.

Это будет исправительное учреждение в поселке Леплей в Зубово-Полянском районе, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее адвокат осужденного Александр Горбатенко заявлял, что планирует обжаловать решение СИЗО, которым бывший полковник признан склонным к побегу и нападениям на правоохранителей. Он добавил, что в период пребывания Захарченко в СИЗО он ни в каких инцидентах не участвовал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Он также должен выплатить штраф в размере 117,9 млн рублей. В октябре суд смягчил приговор до 12,5 года лишения свободы.

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