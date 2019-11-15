Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Две девочки, шести и девяти лет, сбиты в зоне регулируемого пешеходного перехода в Московском районе на юге Петербурга. Пострадавшие живы.

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд на детей произошел 15 ноября около 17:00 мск у дома 110 по Московскому проспекту. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находился мужчина, 1961 года рождения.

«Дети были одни, без сопровождения взрослых. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровью», — уточнили в дорожной полиции.

По факту случившегося ведется проверка.