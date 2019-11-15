Нижний Новгород, , 18:29 — REGNUM Территорию нижегородской колонии-поселения ИК-5 покинул один из заключенных. Изначально он отбывал срок в Татарии, после того, как две трети срока прошли, суд счел возможным смягчить наказание и перевел мужчину в колонию-поселение в Нижегородскую область.

В колонии-поселении заключенные живут не в закрытых корпусах, а свободно передвигаются по территории учреждения и носят гражданскую одежду. Поверка проходит дважды в день — после отбоя и до подъема.

Осужденный отбывал срок в виде 13 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также за кражу и изнасилование, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе один из заключенных сбежал из ростовской колонии. ЧП произошло 25 августа в городе Новочеркасске. По факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»).