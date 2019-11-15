Минск, , 18:25 — REGNUM Восемь человек были задержаны правоохранителями Белоруссии по подозрению в угоне 40 дорогих автомобилей. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным МВД, задержанные подозреваются в причастности к хищению 40 дорогостоящих автомобилей на территории России. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они помещены под арест.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 годы задержанные, являющиеся уроженцами Полоцка и Новополоцка, занимались угоном автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге и последующей их легализацией в Белоруссии по поддельным документам.

При проведении обысков у задержанных были изъяты около 30 автомобилей иностранных марок, оборудование для взлома автомобилей и смены идентификационных номеров, крупные денежные суммы в иностранной валюте.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления дополнительных эпизодов хищения автомобилей и иных эпизодов преступной деятельности. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группировки.

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