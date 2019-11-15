Москва, , 18:18 — REGNUM Проверка проводится по факту обнаружения на северо-востоке российской столицы тел солистки рок-группы «Манёвры» Надиры Садыковой и её матери, сообщает 15 ноября агентство «Москва».

Напомним, тела Садыковой и её матери найдены в Москве в квартире жилого дома по ул. Тихомирова накануне, 14 ноября. Выяснилось, что трупы пролежали в квартире не один месяц.

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Садыкова стала вокалисткой «Манёвра» в 90-е годы. Распался коллектив пять лет назад. Садыкова, которая в своё время приехала из Узбекистана, последние годы жила с матерью в Москве.

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