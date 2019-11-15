Симферополь, , 18:00 — REGNUM Раздольненский районный суд Крыма избрал для мужчины, признавшегося в убийстве малолетней падчерицы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА REGNUM 15 ноября сообщили в пресс-службе Следкома РФ в РК.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Суд на два месяца отправил под арест подозреваемого в убийстве девочки», — отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября житель Раздольненского района Крыма вывез тело убитой пятилетней падчерицы из дома и спрятал его. Затем мужчина попытался скрыться с двухлетним сыном в соседнее государство, однако не смог этого сделать. После этого он заявил о пропаже падчерицы. 14 ноября мужчина признался в преступлении.

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