Венеция, Италия, , 18:08 — REGNUM Наводнение в Венеции не стало причиной для массовых отказов от поездок туристов в город. Об этом 15 ноября заявил журналистам РИА Новости глава Ассоциации работников туризма области Венето Марко Миккьелли.

Как пояснил Миккьелли, лишь небольшая часть туристов отказалась от запланированной поездки в Венецию из-за наводнения и отменила бронь в гостиничных номерах. Миккьелли предположил, что это произошло лишь потому, что многие туристы не знают о том, что Венеция ежегодно оказывается под водой около 150 дней в году.

По словам Миккьелли, в настоящее время из-за наводнения в Венеции закрылись лишь три гостиницы, так как им выбило стёкла приливной волной. Остальные отели работают в штатном режиме. Из-за наводнения возникли небольшие проблемы, которые будут решены как только из города уйдёт «высокая вода», а это случится в ближайшее время. Поэтому Миккьелли призвал туристов не отказываться от поездок в Венецию, так как несмотря ни на что, туристы увидят в городе нормальные условия и сервис.

Также Миккьелли отметил, что от воды сильнее других пострадал пляжный бизнес, так как вода практически полностью разрушила оборудованные пляжные зоны, а несколько зон были вымыты полностью. Ущерб для пляжных заведений оценён в приблизительную сумму около 100 тыс. евро. Но так как пляжный сезон начнётся только в мае, то впереди есть ещё много времени для восстановления разрушенного водой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении правительством Италии 20 млн евро на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.

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