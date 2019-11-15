Балаклея, Украина, , 17:48 — REGNUM Двое украинских военнослужащих погибли и ещё четверо получили ранения при утилизации боеприпасов на арсенале в городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

«По уточнённой информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к большому сожалению, двое военных сапёров получили ранения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что из числа пострадавших трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что на текущий момент новых взрывов на территории воинской части не происходит.

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Как передавало ИА REGNUM, днём 15 ноября в районе складов с боеприпасами в Балаклее произошло около 20 одиночных взрывов. В Генштабе ВСУ позднее заявили, что ситуация находится под контролем, а взрывы были произведены с соблюдением всех мер безопасности в рамках планового уничтожения боеприпасов.

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