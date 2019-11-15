Балаклея, Украина, , 17:38 — REGNUM Взрывы на арсенале в городе Балаклея Харьковской области произошли в рамках планового уничтожения боеприпасов, заявили в генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

«Ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная», — сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Как уточняется, на технической территории базы «с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учётом всех мер безопасности, осуществлялось плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов».

«В специально оборудованном для этого месте — котловане — прогремело около 20 взрывов», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что для обеспечения безопасности было задействовано пожарное подразделение воинской части и заверили, что угрозы для местных жителей и объектов инфраструктуры нет. Подчёркнуто также, что хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно об одиночных взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее. Очевидцы публикуют в сети видеозаписи с места, на которых видно, что над территорией арсенала поднимается густой дым. Мэр города Иван Столбовой заявил, что пока не располагает информацией о характере ЧП.

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