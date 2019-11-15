Симферополь, , 17:42 — REGNUM Более суток работники МЧС Крыма, «Пожарной охраны РК», лесного хозяйства и Росгвардии не могут потушить большой пожар в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве под Симферополем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники МЧС Республики Крым Rk.gov.ru

«Получив запрос от главного управления МЧС по Крыму, командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов принял решение о направлении в район чрезвычайной ситуации свыше 100 военнослужащих и семи единиц техники, включая вертолёт Ми-8, который уже сделал 14 сбросов воды», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным МЧС, также продолжают работу самолёт-амфибия Бе-200, который за три часа осуществил 4 водяных сброса.

«Тушение, как и ранее, осложняется порывами ветра до 22 метров в секунду, а также сложными труднопроходимыми участками», — добавили МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар под Симферополем начался 14 ноября. По последним данным, площадь возгорания составляет более 20 га. На территории Симферопольского района введён режим чрезвычайной ситуации.

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