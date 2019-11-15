Симферополь, 15 ноября 2019, 17:42 — REGNUM Более суток работники МЧС Крыма, «Пожарной охраны РК», лесного хозяйства и Росгвардии не могут потушить большой пожар в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве под Симферополем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным МЧС, также продолжают работу самолёт-амфибия Бе-200, который за три часа осуществил 4 водяных сброса.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар под Симферополем начался 14 ноября. По последним данным, площадь возгорания составляет более 20 га. На территории Симферопольского района введён режим чрезвычайной ситуации.
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