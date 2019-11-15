Балаклея, Украина, , 17:25 — REGNUM Мэр города Балаклея Харьковской области Украины Иван Столбовой подтвердил информацию о взрывах на арсенале с оружием, передаёт местное издание «Depo.Харьков».

»Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале», — сообщил он.

Как уточнил мэр, на месте инцидента в настоящее время находятся командир воинской части, пожарная часть и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Они оценят ситуацию, потом будет более подробная информация», — сказал Столбовой, отметив, что ЧП произошло около получаса назад и пока «ситуация непонятная».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее, где находится 65-й арсенал оружия.

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